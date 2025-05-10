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Экономика

Зарплаты страховщиков в Нижегородской области выросли на 37,6 тысячи за год

13 мая 2025 13:28  [1] Экономика
Зарплаты страховщиков в Нижегородской области выросли на 37,6 тысячи за год

Эксперты сервиса hh.ru проанализировали рост зарплат в Нижегородской области. Сильнее всего повысился доход в сфере страхования – по сравнению с весной прошлого года, уровень зарплаты увеличился на 37,6 тысячи и сейчас составляет около 82 тысяч рублей. Вырос и доход у топ-менеджеров – до 123,4 тысячи (увеличение на 17 тысяч). На 16,7 тысячи увеличилась зарплата в сфере автобизнеса – доход сотрудников этой сферы составляет до 100 тысяч рублей.  

Меньше всего вырос доход в сфере обслуживания – на 524 рубля. Сейчас средняя зарплата в этой отрасли – 56,8 тысячи рублей.

Медиана зарплаты, которую можно заработать в Нижегородской области, составила 66,4 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом, работодатели увеличили доходные предложения в вакансиях на 6,4 тысячи рублей. При этом статистика сервиса "Банк данных зарплат" показывает, что провести индексацию зарплат успели только 48% работодателей Нижегородской области. Средний уровень пересмотра размера зарплаты – 10% к текущему доходу.

Также аналитики сервиса выяснили, что уровень зарплаты устраивает лишь 25% нижегородцев. Около половины (41%) опрошенных оценили доход "на троечку", а 23% совершенно не довольны своим доходом. Остальные респонденты затруднились ответить. 

Больше всего недовольных уровнем дохода оказалось в сфере маркетинга и пиара – 32% опрошенных работников из этих отраслей. Также размер зарплаты не нравится 22% работников сферы безопасности, 20% сотрудников производств, 19% айтишников. 

Наиболее удовлетворены своей зарплатой сотрудники сферы транспорта и логистики (34%), ритейла (31%), общепита (30%) и 29% рабочих.

Ранее сообщалось, что нижегородскому бизнесу не хватает кадров в туризме и общепите.

Также выяснилось, когда нижегородцы начнут зарабатывать по 100 тысяч рублей. 

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Теги:
Деньги Зарплата Трудоустройство
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