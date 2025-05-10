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Общество

Нижегородок предостерегли от смертельно опасных экспериментов с липолитиками

14 мая 2025 11:16  [109] Общество
Нижегородок предостерегли от смертельно опасных экспериментов с липолитиками

Жительниц Нижнего Новгорода предостерегли от опасной практики самостоятельных косметологических процедур, при которых липолитики заменяются обычным физраствором. Такое вмешательство может не только оказаться неэффективным, но и привести к трагическим последствиям. Своим мнением поделилась пластический хирург Надежда Рождественская. Ее слова были переданы главным редактором издания "Стационар-пресс" Алексеем Никоновым в личном телеграм-канале.

Поводом для предупреждения стал трагический инцидент в Москве. Там 23-летняя девушка скончалась после того, как самостоятельно сделала себе инъекцию физраствора, ошибочно полагая, что он заменяет липолитик — препарат, используемый для расщепления жировых отложений.

Рождественская объяснила, что физраствор не обладает никакими липолитическими свойствами и не оказывает омолаживающего или жиросжигающего эффекта. Более того, при неправильном введении даже безвредное вещество может угрожать жизни пациента.

По словам врача, осложнения после профессиональных инъекций встречаются не чаще, чем в 4% случаев. Обычно они не представляют угрозы для жизни и выражаются в виде синяков, локальных тромбозов или визуального дефекта — так называемого эффекта Тиндаля, при котором препарат становится заметен под кожей.

Медики предупреждают: попытки сэкономить на косметологии и проведение процедур вне клиник могут обернуться серьезным вредом здоровью и даже гибелью.

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Теги:
Врачи Здоровье красота
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