Нижегородок предостерегли от смертельно опасных экспериментов с липолитиками Общество

Жительниц Нижнего Новгорода предостерегли от опасной практики самостоятельных косметологических процедур, при которых липолитики заменяются обычным физраствором. Такое вмешательство может не только оказаться неэффективным, но и привести к трагическим последствиям. Своим мнением поделилась пластический хирург Надежда Рождественская. Ее слова были переданы главным редактором издания "Стационар-пресс" Алексеем Никоновым в личном телеграм-канале.

Поводом для предупреждения стал трагический инцидент в Москве. Там 23-летняя девушка скончалась после того, как самостоятельно сделала себе инъекцию физраствора, ошибочно полагая, что он заменяет липолитик — препарат, используемый для расщепления жировых отложений.

Рождественская объяснила, что физраствор не обладает никакими липолитическими свойствами и не оказывает омолаживающего или жиросжигающего эффекта. Более того, при неправильном введении даже безвредное вещество может угрожать жизни пациента.

По словам врача, осложнения после профессиональных инъекций встречаются не чаще, чем в 4% случаев. Обычно они не представляют угрозы для жизни и выражаются в виде синяков, локальных тромбозов или визуального дефекта — так называемого эффекта Тиндаля, при котором препарат становится заметен под кожей.

Медики предупреждают: попытки сэкономить на косметологии и проведение процедур вне клиник могут обернуться серьезным вредом здоровью и даже гибелью.