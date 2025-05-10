История с утопленником в Кстове закончилась проверкой СК Происшествия

В Кстовском районе Нижегородской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины, тело которого было обнаружено в реке Волге.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Нижегородской области, 13 мая 2025 года в районе села Великий Враг спасатели МЧС извлекли из воды тело мужчины.

При первичном осмотре сотрудники следственного отдела не выявили признаков насильственной смерти или видимых телесных повреждений криминального характера.

Для установления точной причины гибели назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб в результате падения с пешеходного моста в центре Нижнего Новгорода.