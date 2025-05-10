Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Дзержинске

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Три легковых автомобиля и автобус столкнулись на перекрестке в Дзержинске 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.
По имеющимся данным, около 15:10 40-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" выезжал на перекресток со второстепенной дороги и не уступил дорогу водителю "Мазды", имевшему преимущество в этой ситуации. По инерции "Гранта" влетела в стоявшие на перекрестке "Ладу Весту" и автобус ПАЗ.
В результате ДТП пострадали два пассажира из "Гранты". Их госпитализировали с телесными повреждениями.
Все обстоятельства аварии выясняются.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса, который сбил женщину у Московского вокзала в феврале, изменил показания и не признает свою вину.
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