Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Дзержинске Происшествия

Фото: пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области

Три легковых автомобиля и автобус столкнулись на перекрестке в Дзержинске 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

По имеющимся данным, около 15:10 40-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" выезжал на перекресток со второстепенной дороги и не уступил дорогу водителю "Мазды", имевшему преимущество в этой ситуации. По инерции "Гранта" влетела в стоявшие на перекрестке "Ладу Весту" и автобус ПАЗ.

В результате ДТП пострадали два пассажира из "Гранты". Их госпитализировали с телесными повреждениями.

Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса, который сбил женщину у Московского вокзала в феврале, изменил показания и не признает свою вину.