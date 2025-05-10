Нижегородский городовой сломал челюсть в парке Победы: идет проверка Происшествия

В Нижнем Новгороде проводится расследование обстоятельств несчастного случая, в результате которого серьезно пострадал 50-летний сотрудник АНО "Центр сотрудничества и туризма", исполнявший обязанности городового.

Как рассказали в гострудинспекции по региону, инцидент произошел 7 мая 2025 года около 11:00 во время патрулирования территории парка "Победы".

По предварительной информации, мужчина внезапно потерял сознание и упал лицом вниз на тротуарную плитку.

В результате падения городовой получил тяжелые травмы — врачи диагностировали перелом нижней челюсти и ушибы мягких тканей головы. Пострадавший был срочно госпитализирован.

Как сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с действующим трудовым законодательством начато расследование несчастного случая на производстве. Его цель — выяснить все обстоятельства происшествия и установить причины, приведшие к травмированию работника.

Специалисты ведомства продолжают работу по сбору и анализу информации, по итогам которой будут сделаны выводы и приняты соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что Роструд проверяет обстоятельства падения продавца магазина в ТЦ "Жар-Птица" Нижнего Новгорода.