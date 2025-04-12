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Происшествия

Администратора нижегородской больницы №28 побили на рабочем месте

18 апреля 2025 12:50  [41] Происшествия
Администратора больницы в Нижнем Новгороде избили во время работы

Нападение совершено на администратора нижегородской больницы №28. В случившемся разбирается региональная трудинспекция.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел около 11:00 17 апреля. 21-летний мужчина пострадал, находясь на рабочем месте. За медпомощью он обратился в другую больницу. Там у него диагностировали сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы и закрытую черепно-мозговую травму. Повреждения отнесли к лёгкой степени тяжести.

По словам главного инспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, расследование легких несчастных случаев проводится непосредственно работодателем. Для этого создаётся специальная комиссия, инспектор труда к расследованию не привлекается.

Тем не менее, Гострудинспекция выясняет обстоятельства произошедшего.

Отметим, что это не первое нападение на медработника на этой неделе. В понедельник, 14 апреля, в Приокском районе было совершено нападение на медсестру скорой помощи. Второй случай произошел в среду, 16 апреля, в Кстовской ЦРБ. Нижегородское отделение Профсоюза работников здравоохранения предложило обеспечить нижегородских медиков видеокамерами в том числе для снижения агрессии в отношении медиков.

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Теги:
Врачи Госинспекция труда Нападение
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