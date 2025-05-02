Мошенники обманули нижегородку при покупке телефона в рассрочку Происшествия

В Павлово местная жительница стала жертвой мошенников, пытаясь реализовать мобильный телефон через онлайн-площадку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Сообщается, что в полицию обратилась 39-летняя женщина. Она рассказала, что разрешила сыну разместить объявление о продаже телефона на популярном интернет-сервисе. Откликнулись двое молодых людей, которые предложили приобрести устройство в рассрочку.

После переговоров стороны договорились о встрече. При передаче телефона молодой человек взял с покупателей расписку, рассчитывая на добросовестное выполнение условий сделки. Однако обещанных средств семья так и не получила.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались местные жители — 21-летний молодой человек и 19-летняя девушка. В ходе допроса они признали свою вину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество. Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении. Следственные действия продолжаются.

Правоохранители напоминают: при совершении сделок с незнакомыми людьми проявляйте максимальную осторожность. В случае, если вы столкнулись с мошенничеством, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 102 (с мобильного).

Ранее сообщалось, что мошенники используют День Победы для схем обмана ветеранов и их родственников.