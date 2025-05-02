Работодатель скрыл от трудинспекции гибель кровельщика на Автозаводе Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Работодатель не сообщил Гострудинспекции о гибели кровельщика в Автозаводском районе. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По предварительным данным, утром 3 мая 2025 года во время ремонта кровли многоквартирного дома на улице Героя Советского Союза Васильева мужчина упал с высоты третьего этажа. С тяжелыми травмами его доставили в больницу, где он впоследствии скончался, не приходя в сознание.

Сообщается, что погибший состоял в трудовых отношениях с ООО "Мир Кровли". Однако, несмотря на требования закона, работодатель не направил в установленный срок извещение о несчастном случае. Это расценивается как нарушение статьи 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Гострудинспекция начала расследование по факту несчастного случая на производстве, в ходе которого будут установлены все обстоятельства и причины.

Ранее в СУ СКР по Нижегородской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности на стройке, повлекшем по неосторожности гибель человека.

Также стало известно о падении рабочего с высоты четырех метров в Сормовском районе.