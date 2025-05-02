Георгиевская лента
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
08 мая 2025 13:31  [61] Падение продавца нижегородского ТЦ в обморок закончилось проверкой Роструда
08 мая 2025 09:27  [682] Прокуратура обжаловала приговор двум нижегородцам, осужденным за фейки о ВС РФ
08 мая 2025 07:00  [193] Работодатель скрыл от трудинспекции гибель кровельщика на Автозаводе
07 мая 2025 21:06  [390] Пожар в Дзержинске привел к гибели мужчины
07 мая 2025 19:34  [419] Расселенный деревянный дом загорелся в Нижнем Новгороде
07 мая 2025 18:59  [684] Несколько БПЛА сбили в Кулебакском округе 7 мая
07 мая 2025 18:00  [327] Автобус колесом провалился в яму в Нижнем Новгороде
07 мая 2025 15:30  [313] Подозреваемого в мошенничестве на 400 млн рублей депортировали из Турции в Россию
07 мая 2025 15:00  [412] Главу стройфирмы осудили за хищение 41 млн рублей при ремонте нижегородской школы
07 мая 2025 11:24  [349] Мошенники дважды обманули пожилую нижегородку и похитили более 2,4 млн рублей
Происшествия

Падение продавца нижегородского ТЦ в обморок закончилось проверкой Роструда

08 мая 2025 13:31  [61] Происшествия
Продавец нижегородского ТЦ потерял сознание на работе и получил тяжелые травмы

Во время смены в магазине, расположенном в торговом центре "Жар-Птица", серьезно пострадал 18-летний продавец-кассир компании ООО "Ре Трэйдинг". Об этом сообщили в Госинспекции труда по Нижегородской области. Инцидент произошел 3 мая около 11:00.

Молодой человек пожаловался директору магазина на резкую головную боль и попросил разрешения недолго отдохнуть в комнате для персонала. Ему разрешили. Вскоре из комнаты донесся шум. Директор окликнул работника - тот не отозвался. Подойдя ближе, он обнаружил продавца лежащим на полу без сознания, из носа текла кровь.

На место происшествия была срочно вызвана скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

По словам руководителя Гострудинспекции региона Ильи Мошеса, у работника диагностировали множественные травмы, которые классифицируются как тяжелые. Госинспекция займется расследованием несчастного случая на производстве, чтобы установить все обстоятельства и причины.

Ранее сообщалось, что в Сормове рабочий упал с крыши и тяжело травмировался.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда Торговый центр
Поделиться:
Новости по теме
06 мая 2025 20:16  [385] Трудинспекция рассказала о состоянии избитого сотрудника Кстовской ЦРБ
30 апреля 2025 08:25  [504] Еще один агрессивный кот покусал ветврача в Нижегородской области
26 апреля 2025 08:39  [811] Трудинспекция помогла восстановить права более 870 нижегородских сотрудников
21 апреля 2025 20:00  [679] Трудинспекция разбирается в причинах ДТП с автобусом в Дзержинске
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph