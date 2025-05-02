Падение продавца нижегородского ТЦ в обморок закончилось проверкой Роструда

Во время смены в магазине, расположенном в торговом центре "Жар-Птица", серьезно пострадал 18-летний продавец-кассир компании ООО "Ре Трэйдинг". Об этом сообщили в Госинспекции труда по Нижегородской области. Инцидент произошел 3 мая около 11:00.
Молодой человек пожаловался директору магазина на резкую головную боль и попросил разрешения недолго отдохнуть в комнате для персонала. Ему разрешили. Вскоре из комнаты донесся шум. Директор окликнул работника - тот не отозвался. Подойдя ближе, он обнаружил продавца лежащим на полу без сознания, из носа текла кровь.
На место происшествия была срочно вызвана скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.
По словам руководителя Гострудинспекции региона Ильи Мошеса, у работника диагностировали множественные травмы, которые классифицируются как тяжелые. Госинспекция займется расследованием несчастного случая на производстве, чтобы установить все обстоятельства и причины.
Ранее сообщалось, что в Сормове рабочий упал с крыши и тяжело травмировался.
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