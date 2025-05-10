Министр культуры Суханова открыла краеведческий музей в Дивееве Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

В селе Дивеево состоялось значимое культурное событие — открылся краеведческий музей, созданный на базе местного Центра культурного развития. В торжественном мероприятии приняла участие министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Как написала министр в своем телеграм-канале, новый музей стал первым учреждением подобного формата в Дивееве. Его экспозиции размещены на площади в 1200 квадратных метров. Здесь представлена светская история села, что позволяет дополнить традиционные экскурсии по монастырю более широким взглядом на прошлое и настоящее Дивеева.

Отдельное внимание уделено местным ремеслам. В музее появился просторный зал для выставки дивеевской игрушки, а также светлая мастерская, где мастера смогут проводить занятия.

Министр лично познакомилась с Натальей Григорьевной Крушинской — одним из носителей этого промысла — и попробовала изготовить традиционную птичку.

По словам Сухановой, жители Дивеева теперь смогут регулярно посещать мастер-классы, а в ближайшее время в Центре начнется обучение гончарному делу и 3D-моделированию. Для этих направлений уже подготовлены специализированные помещения.

Также министр культуры посетила музыкальную школу, которая после открытия Центра культурного развития переехала в его здание. Образовательное учреждение получило новое оборудование, два современных концертных зала и студию звукозаписи, которая стала гордостью школы.

Ранее сообщалось, что более 50 площадок в Нижнем Новгороде задействуют во всероссийской акции "Ночь музеев" (0+).