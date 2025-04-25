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Общество

Число животных с бешенством стремительно сокращается в Нижегородской области

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Число животных с бешенством стремительно сокращается в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области зафиксировано значительное сокращение числа случаев бешенства среди животных. Как сообщил ИА "Время Н" председатель регионального комитета ветеринарии Михаил Курюмов, в 2024 году было выявлено 35 заражений — почти вдвое меньше, чем годом ранее, когда зарегистрировали 62 случая.

Основными переносчиками вируса остаются дикие животные, в первую очередь лисицы. На их долю приходится около половины всех эпизодов заболевания.

Такое снижение эксперты связывают с масштабной профилактической кампанией. В прошлом году прививки от бешенства получили свыше 300 тысяч домашних животных — это на 50% больше, чем в предыдущие годы.

Кроме того, вакцинацию прошли почти 2,5 тысячи бездомных собак и кошек. В природной среде было разложено 283 тысячи доз оральной вакцины для диких хищников.

Особое внимание уделялось сельским районам. Именно там происходят 90% заражений домашних питомцев, связанных с контактами с дикими животными.

Параллельно ветеринарная служба региона отслеживала ситуацию по другим опасным инфекциям, включая африканскую чуму свиней и птичий грипп.

Также в комитете отметили, что благодаря проводимой работе, в Нижегородской области уже 27 лет не регистрировались случаи сибирской язвы.

Высокую эффективность ветеринарной службы обеспечивает цифровая система учёта и мониторинга "Вет-52". Она позволяет автоматизировать сбор и обработку данных по вакцинациям и лабораторным исследованиям.

С её помощью значительно сократилось время обработки информации в клиниках. В общей базе системы зарегистрировано почти 11 миллионов сельскохозяйственных животных и птиц.

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Теги:
Бешенство Животные
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