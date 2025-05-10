Конь перегрыз горло пьяному нижегородцу Происшествия

Фото: скриншот видео телеканала "Кстати"

Конь напал на человека и перегрыз ему горло в Сосновском районе Нижегородской области. О жутком происшествии, которое случилось в деревне Пашигорьево, сообщает телепрограмма "Кстати" (16+).

Как рассказали местные жители, погибший 66-летний Сергей Кошкин злоупотреблял спиртным и на днях в нетрезвом состоянии подошел к лошади. В результате конь напал на мужчину и прокусил ему горло.

"Он умер сразу, не мучался, от кровопотери", - сообщили очевидцы.

По их словам, животное не терпит пьяных людей, потому и произошла трагедия.

Отмечается, что Следственный комитет по факту произошедшего проводит проверку. Впрочем, возбуждения уголовного дела, скорее всего, ждать не стоит, поскольку произошедшее, вероятно, признают несчастным случаем.

Также сообщается, что судьбу коня, который убил человека, решит специальная ветеринарная комиссия.

Ранее сообщалось, что мужчина разбился насмерть, упав с пешеходного моста в центре Нижнего Новгорода.