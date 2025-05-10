Велосипедист внезапно умер на Окском съезде в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде мужчина, ехавший по Окскому съезду на велосипеде, трагически погиб после падения с транспортного средства.
Несчастный случай произошел 13 мая в утреннее время, когда велосипедист двигался в верхнюю часть города.
Судя по всему, в какой-то момент мужчине стало плохо, он потерял равновесие и упал на дорогу.
Водители проезжавших мимо автомобилей немедленно остановились и попытались оказать пострадавшему первую помощь.
Несмотря на усилия очевидцев, мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что по факту гибели 3-летнего мальчика в Володарском районе, который в истерике бился головой о стену, возбуждено уголовное дело.
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