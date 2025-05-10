Георгиевская лента
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 мая 2025 16:32  [4] Велосипедист внезапно умер на Окском съезде в Нижнем Новгороде
13 мая 2025 15:28  [97] Грузовик вспыхнул около Шуваловского канала в Нижнем Новгороде
13 мая 2025 13:59  [166] Деревянный дом сгорел в центре Нижнего Новгорода: его могли поджечь
13 мая 2025 12:50  [171] Отвергнутый любовник осквернил могилу отца жительницы Кулебак
13 мая 2025 12:19  [237] Гибель 3-летнего ребенка закончилась уголовным делом в Нижегородской области
13 мая 2025 11:42  [226] Арест нижегородскому предпринимателю Дмитрию Дзепе продлили до 13 июля
13 мая 2025 11:26  [277] Бастрыкин потребовал доклад по убийству подростком мачехи в Семеновском районе
13 мая 2025 11:03  [219] Змеи напали на четырех нижегородцев в 2025 году
12 мая 2025 19:13  [346] Бухгалтер в Нижнем Новгороде присвоила почти 1,5 млн рублей
12 мая 2025 18:20  [337] Житель Дзержинска поджег свою возлюбленную
Происшествия

Велосипедист внезапно умер на Окском съезде в Нижнем Новгороде

13 мая 2025 16:32  [4] Происшествия
Велосипедист внезапно умер на Окском съезде в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде мужчина, ехавший по Окскому съезду на велосипеде, трагически погиб после падения с транспортного средства.

Несчастный случай произошел 13 мая в утреннее время, когда велосипедист двигался в верхнюю часть города.

Судя по всему, в какой-то момент мужчине стало плохо, он потерял равновесие и упал на дорогу.

Водители проезжавших мимо автомобилей немедленно остановились и попытались оказать пострадавшему первую помощь.

Несмотря на усилия очевидцев, мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что по факту гибели 3-летнего мальчика в Володарском районе, который в истерике бился головой о стену, возбуждено уголовное дело.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Велоспорт несчастный случай Смертность
Поделиться:
Новости по теме
13 мая 2025 12:50  [171] Отвергнутый любовник осквернил могилу отца жительницы Кулебак
13 мая 2025 11:26  [277] Бастрыкин потребовал доклад по убийству подростком мачехи в Семеновском районе
12 мая 2025 18:20  [337] Житель Дзержинска поджег свою возлюбленную
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных