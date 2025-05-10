Велосипедист внезапно умер на Окском съезде в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде мужчина, ехавший по Окскому съезду на велосипеде, трагически погиб после падения с транспортного средства.

Несчастный случай произошел 13 мая в утреннее время, когда велосипедист двигался в верхнюю часть города.

Судя по всему, в какой-то момент мужчине стало плохо, он потерял равновесие и упал на дорогу.

Водители проезжавших мимо автомобилей немедленно остановились и попытались оказать пострадавшему первую помощь.

Несмотря на усилия очевидцев, мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что по факту гибели 3-летнего мальчика в Володарском районе, который в истерике бился головой о стену, возбуждено уголовное дело.