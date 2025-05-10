1600 учащихся эвакуировали из школы в Ждановском из-за пожара

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Задымление произошло в школе в поселке Ждановский Кстовского района утром 15 мая, сообщили в региональном минобре.
По данным профильного министерства, пожар вспыхнул в столовой. Всех учащихся оперативно эвакуировали из здания. Также его покинули и сотрудники образовательного учреждения. Никто не пострадал.
На место происшествия в кратчайшие сроки прибыли экстренные службы. По данным регионального МЧС, всего из здания школы эвакуировались 1600 учащихся и 60 взрослых. Специалисты оперативно приняли меры по устранению задымления.
В настоящее время устанавливаются причины случившегося. Предварительная версия - произошло короткое замыкание в светильнике.
Ранее сообщалось, что возгорание в многоквартирном доме на проспекте Ильича в Нижнем Новгороде привело к эвакуации жильцов.
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