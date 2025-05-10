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Происшествия

1600 учащихся эвакуировали из школы в Ждановском из-за пожара

15 мая 2025 11:28  [52] Происшествия
1600 учащихся эвакуировали из школы в Ждановском из-за пожара

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Задымление произошло в школе в поселке Ждановский Кстовского района утром 15 мая, сообщили в региональном минобре.

По данным профильного министерства, пожар вспыхнул в столовой. Всех учащихся оперативно эвакуировали из здания. Также его покинули и сотрудники образовательного учреждения. Никто не пострадал. 

На место происшествия в кратчайшие сроки прибыли экстренные службы. По данным регионального МЧС, всего из здания школы эвакуировались 1600 учащихся и 60 взрослых. Специалисты оперативно приняли меры по устранению задымления.

В настоящее время устанавливаются причины случившегося. Предварительная версия - произошло короткое замыкание в светильнике.

Ранее сообщалось, что возгорание в многоквартирном доме на проспекте Ильича в Нижнем Новгороде привело к эвакуации жильцов.

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Теги:
Кстово Пожар Школы
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