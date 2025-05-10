Мощная магнитная буря накроет Нижний Новгород в выходные Общество

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Геомагнитное поле не долго оставалось спокойным в мае. По данным сервиса my-calend.ru, в грядущие выходные в Нижнем Новгороде ожидается умеренная магнитная буря.

Первые возмущения ожидаются в ночь с субботы на пятницу, а уже вечером 17 мая интенсивность бури достигнет пяти баллов из восьми возможных.

Далее буря пойдет на спад, но небольшие возмущения и слабые всплески продлятся вплоть до конца месяца.

Врачи советуют людям, чувствительным к погодным изменениям, следить за самочувствием, избегать переутомления и соблюдать режим дня в периоды геомагнитных всплесков.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могли наблюдать метеорный поток эта-Акварид.