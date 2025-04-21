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Наука

Нижегородцы смогут увидеть метеоритный дождь Лириды 22 апреля

22 апреля 2025 16:10  [87] Наука
Нижегородцы смогут увидеть метеоритный дождь Лириды

Фото: Кира Мишина

Нижегородцы смогут увидеть метеорный поток Лириды. Как сообщили в планетарии имени Гречко, сегодня, 22 апреля, наступит пик этого астрономического явления.

Лириды — это быстрые и яркие белые метеоры. Пик активности ожидается около 16:00, однако лучшее время для наблюдений наступит после заката 22 апреля. Луна, находящаяся в фазе убывания, взойдёт ближе к утру и не помешает наблюдению за метеорами.

Поток будет активен с 16 по 25 апреля и связан с кометой C/1861 G1 (Тэтчер).

В планетарии добавили, что история наблюдения Лирид насчитывает уже более 2,5 тысячи лет. Это один из старейших метеорных потоков. В прошлом он отличался особенно яркими метеорными дождями, но с середины XIX века его активность постепенно снизилась. Последний раз всплеск был зафиксирован в 1985 году, когда наблюдали до 200 метеоров в час. В этом году астрономы прогнозируют до 18 метеоров в час.

Ранее сообщалось, что песни на тему космоса звучат в нижегородских школах вместо звонков в апреле.

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Теги:
Астрономия Космос Планетарий
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