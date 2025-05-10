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Происшествия

Задержан депутат думы Дзержинска Михаил Богоявленский

15 мая 2025 14:02  [125] Происшествия
Задержан депутат думы Дзержинска Михаил Богоявленский

Фото: УФСБ по Республике Башкортостан

Задержаны бывшие топ-менеджеры оборонного предприятия "Авангард", входящего в структуру госкорпорации "Ростех". Об этом сообщает РБК со ссылкой на УФСБ по Республике Башкортостан.

По данным издания, речь идет о Станиславе Шевчуке, исполнявшем обязанности генерального директора, и Михаиле Богоявленском, занимавшем пост заместителя по инвестициям и развитию. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Кроме того, в отношении Богоявленского возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Его задержали в Дзержинске, где он является депутатом городской думы.

Следствие полагает, что экс-руководители предприятия внесли в официальные документы ложные сведения о завершении подрядных работ на сумму 50,8 млн рублей. На самом деле подрядчик не выполнил обязательства, а контракт с ним был расторгнут. Несмотря на это, руководство "Авангарда" отказалось от получения предусмотренной договором банковской гарантии на 50 млн рублей, действуя, как заявляют в ФСБ, "вопреки интересам службы".

Кроме того, Михаила Богоявленского обвиняют в вымогательстве взятки у представителя коммерческой организации. По версии следствия, в 2023 году он потребовал 120 млн рублей за предоставление незаконных преимуществ при участии в тендерах. В результате с компанией были заключены контракты на поставку оборудования почти на 2 млрд рублей.

Часть полученных по контракту средств, как утверждают следователи, бизнесмен перевел аффилированным лицам, которые обналичили деньги и передали их Богоявленскому. Таким образом, с конца 2023 года по январь 2025 года он получил незаконный доход в размере 35 млн рублей.

Ранее сообщалось, что суд начал рассмотрение дела бывшего председателя думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева о многомиллионных хищениях.

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Теги:
Превышение полномочий Уголовное дело ФСБ
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