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Происшествия

Дзержинский чиновник задержан за слив данных аукциона знакомому бизнесмену

15 мая 2025 15:07  [106] Происшествия
Дзержинский чиновник задержан за слив данных аукциона знакомому бизнесмену

В Дзержинске Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из высокопоставленных сотрудников городской администрации. По данным следствия, он подозревается в превышении должностных полномочий, совершённом из личной заинтересованности.

Фигурантом дела стал заместитель директора департамента экономического развития и инвестиций – начальник управления муниципального заказа администрации городского округа. Уголовное производство инициировано следственным отделом по Дзержинску регионального управления СКР.

По версии следствия, в 2023 году чиновник передал своему знакомому, представляющему коммерческую организацию, конфиденциальную информацию о размере поданной заявки на участие в аукционе. Речь идет о тендере на выполнение работ по демонтажу опор вдоль городских автомобильных дорог.

Эти действия предоставили компании необоснованное преимущество, что позволило ей выиграть конкурс и заключить муниципальный контракт. Таким образом, был нарушен принцип честной конкуренции и подорвана прозрачность закупочных процедур.

Нарушение было выявлено и пресечено в ходе совместной работы следователей СК России и оперативников регионального управления ФСБ.

В настоящее время подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В ближайшее время ему будет официально предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Следствие продолжает работу: проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске задержали депутата местной думы Богоявленского.

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Теги:
Уголовное дело
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