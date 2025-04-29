Проректора НГЛУ Чанчину отправили под домашний арест

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Проректора по науке НГЛУ имени Добролюбова Анну Чанчину отправили под домашний арест. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.
По его данным, такую меру пресечения накануне избрал Московский районный суд.
Напомним, Анну Чанчину подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в приказы на премии включали сотрудников вуза, которым начислялись стимулирующие выплаты. Задержанная собирала часть этих средств с подчинённых и передавала ректору.
Напомним, в феврале задержали экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову и главу Института непрерывного образования НГЛУ Юлию Чичерину. Обеих обвиняют в превышении должностных полномочий. Следствие полагает, Никонова незаконно оформляла премии сотрудникам университета, похитив таким образом более миллиона рублей. В этих действиях ей, предположительно, помогала Чичерина. Сейчас Никонова заключена под стражу, а Чичерина находится под домашним арестом.
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