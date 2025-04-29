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Происшествия

Проректора НГЛУ Чанчину отправили под домашний арест

30 апреля 2025 09:43  [87] Происшествия
Проректора НГЛУ Чанчину отправили под домашний арест

Фото: скриншот оперативной съемки УФСБ по Нижегородской области

Проректора по науке НГЛУ имени Добролюбова Анну Чанчину отправили под домашний арест. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

По его данным, такую меру пресечения накануне избрал Московский районный суд. 

Напомним, Анну Чанчину подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в приказы на премии включали сотрудников вуза, которым начислялись стимулирующие выплаты. Задержанная собирала часть этих средств с подчинённых и передавала ректору.

Напомним, в феврале задержали экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову и главу Института непрерывного образования НГЛУ Юлию Чичерину. Обеих обвиняют в превышении должностных полномочий. Следствие полагает, Никонова незаконно оформляла премии сотрудникам университета, похитив таким образом более миллиона рублей. В этих действиях ей, предположительно, помогала Чичерина. Сейчас Никонова заключена под стражу, а Чичерина находится под домашним арестом.

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Теги:
Вузы Превышение полномочий Уголовное дело
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