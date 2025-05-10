Новый эпизод появился в уголовном деле экс-директора детдома "Надежда" Происшествия

В ходе расследования уголовного дела в отношении экс-директора нижегородского детского дома "Надежда" правоохранительные и надзорные органы выявили еще один эпизод. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Прокурорская проверка соблюдения законодательства о контрактной системе при закупках в государственном учреждении выявила серьезные нарушения. Выяснилось, что в 2022 году экс-директор заключил 14 контрактов на сумму свыше 4,6 млн рублей на проведение капитального ремонта помещений детского дома. Все договоры были оформлены напрямую с ООО "Надежда-НН", руководителем которого является его дочь.

В управлении прокуратуры по Нижегородской области напомнили, что подобные закупки должны проводиться через открытые конкурентные процедуры, такие как аукцион. Однако директор учреждения обошел этот порядок, нарушив требования закона.

Кроме того, он не уведомил учредителя — министерство социальной политики Нижегородской области — о наличии конфликта интересов, а также не получил необходимого согласия на заключение контрактов.

Проверкой также установлено, что фактические ремонтные работы выполнялись не подрядчиком, а сотрудниками самого детского дома по распоряжению бывшего директора. Таким образом, учреждение понесло финансовые убытки, а государственные средства были использованы с нарушениями.

Материалы проверки были переданы в органы предварительного расследования. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что бывший директор незаконно распределял земельные участки, находящиеся в собственности региона, под строительство гаражей. В результате на территории, принадлежащей детдому, появилось более 600 незаконных построек. Его задержали в феврале 2025 года. Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области сейчас работает над освобождением земельного участка от самовольных построек.