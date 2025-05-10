Медцентр начали строить рядом с ТРЦ "Жар-птица" в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начались строительные работы по возведению нового медицинского центра. Объект будет расположен на Советской площади, в районе дома №3, неподалёку от торгового центра "Нагорный" и ТРЦ "Жар-птица".
Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", на участке уже установлено ограждение, обозначающее начало строительных работ. Также смонтированы ворота для выезда и въезда строительной техники.
Согласно информации, размещённой на паспорте объекта, генеральным подрядчиком проекта выступает компания ООО "СМУ-7".
Завершение строительства намечено на 2027 год. Подробности о функциональности будущего медцентра пока не раскрываются.
Напомним, что проект строительства поликлиники в Новой Кузнечихе прошел госэкспертизу, работы на объекте стартовали в январе 2025 года.
Ранее сообщалось, что в нижегородской поликлинике №21 завершился очередной этап капремонта.
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