Медцентр начали строить рядом с ТРЦ "Жар-птица" в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижнем Новгороде начались строительные работы по возведению нового медицинского центра. Объект будет расположен на Советской площади, в районе дома №3, неподалёку от торгового центра "Нагорный" и ТРЦ "Жар-птица".

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", на участке уже установлено ограждение, обозначающее начало строительных работ. Также смонтированы ворота для выезда и въезда строительной техники.

Согласно информации, размещённой на паспорте объекта, генеральным подрядчиком проекта выступает компания ООО "СМУ-7".

Завершение строительства намечено на 2027 год. Подробности о функциональности будущего медцентра пока не раскрываются.

Напомним, что проект строительства поликлиники в Новой Кузнечихе прошел госэкспертизу, работы на объекте стартовали в январе 2025 года.

Ранее сообщалось, что в нижегородской поликлинике №21 завершился очередной этап капремонта.