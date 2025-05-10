Определены первые участники Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" Общество

Фото: Александр Воложанин

В шести регионах страны завершились региональные этапы всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". Теперь победители будут представлять свои субъекты на федеральных этапах, которые стартуют в июле и продлятся до октября. Завершится конкурс торжественным награждением в Москве в декабре.

Конкурс проводится с 2012 года и с 2024-го входит в структуру нацпроекта "Кадры". Организатором выступает Минтруд России, а оператором — ВНИИ труда.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин подчеркнул, что такие соревнования помогают подчеркнуть ценность людей рабочих профессий. По его словам, в этом году в регионах пройдет свыше 200 конкурсов, из них около 40 — в мае.

Региональные отборы выявили сильнейших специалистов в девяти номинациях.

В Калужской области лучшим специалистом по эксплуатации беспилотных авиационных систем стал Илья Хромов (ООО "ТРК НИКА"). Именно в Калуге 24-25 июля пройдет федеральный этап в этой категории.

В номинации "Повар" победителями стали Константин Балдышев из Вологодской области и Максим Никитин из Рязанской области. Финальные испытания для них пройдут в Вологде 14-15 августа.

Сразу три участницы стали лучшими в номинации "Швея": Татьяна Костомарова из Калужской области, Анна Шутова из Рязанской области и Дарья Карпова из Крыма. Финал состоится в Нижнем Новгороде 11-12 сентября.

Победителем в категории "Мастер отделочных работ" стал Кирилл Левченко из Ставропольского края. Он поборется за победу на федеральном этапе, который пройдет в Приморье 24-26 сентября.

Пермский край определил сразу пять победителей: в номинации "Сварщик" – Никита Тебеньков (АО "ОДК – Пермские моторы"), "Фрезеровщик" – Рифнур Ахтямов (АО "Протон-Пермские моторы"), "Токарь" – Вадим Ширинкин (АО "Новомет-Пермь"), "Электромонтер" – Дмитрий Клещевников (АО "Протон-Пермские моторы"), "Оператор станков с ЧПУ" – Александр Мишарин (АО "Редуктор-Пермские моторы").

Победителей финальных этапов ждут денежные призы: 1 млн рублей за первое место, 500 тысяч – за второе и 300 тысяч – за третье.