Нижегородская область отправила почти 430 тонн меда в Европу с начала года Экономика

С начала 2025 года предприятия Нижегородской области активно наращивают экспорт продовольственной продукции за рубеж. По информации регионального управления Россельхознадзора, с января по 12 мая из области в страны Европейского союза было отправлено 426 тонн мёда.

Кроме того, за тот же период в Туркмению и Молдову экспортировали 1,1 тысячи тонн маргаринов и майонезов.

В страны ближнего зарубежья — такие как Грузия, Азербайджан, Монголия, Узбекистан, Таджикистан, Израиль, Молдова, Казахстан и Армения — направили 532 тонны бульонных кубиков.

Также 120 тонн мороженого отправили в Монголию, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Белоруссию и Абхазию.

Китай и страны Таможенного союза получили 660 тонн мяса птицы, а в Объединённые Арабские Эмираты, Грузию, Азербайджан, Китай, Кувейт и Туркмению было экспортировано 34 тонны икры и рыбной продукции.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил продукцию "из будущего" на предприятиях Нижегородской области.