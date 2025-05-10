Движение ограничат на Канавинском мосту и в центре Нижнего Новгорода 17 мая Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде 17 мая временно ограничат движение транспорта из-за проведения мотопробега, приуроченного к открытию мотосезона.

Согласно постановлению, размещённому на официальном сайте городской администрации, ограничения будут действовать с 13:00 до 13:30. Они затронут улицы, по которым пройдет мотопробег.

Маршрут колонны начнётся с парковки у входа №7 стадиона "Нижний Новгород", откуда участники проедут по улице Бетанкура, Волжской набережной, Совнаркомовской, Керченской, а также пересекут Канавинский мост. Далее движение продолжится по Нижневолжской набережной, Красной слободе и набережной Гребного канала. Завершится пробег на парковке у Горадрома в районе парка Победы.

На этих улицах также запретят парковку автомобилей. Власти города просят водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области увеличилось количество ДТП с участием мотоциклистов.