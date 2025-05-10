Нижегородские трамваи №2 и №27 перестали ходить с 16 мая из-за ремонта Общество

Движение трамваев №2 и №27 приостановлено из-за реконструкции путей в центре Нижнего Новгорода. Они перестали ходить с 16 мая, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места.

В пятницу утром рабочие выставили ограждения на небольшом участке трамвайных путей на пересечении улиц Белинского и Кулибина. Однако непосредственно разбор трамвайных путей пока не начался.

Наш корреспондент заметил людей не остановке у диспетчерского пункта трамвайного депо №1, ждущих "двойку" либо 27-й трамвай. Оказалось, не все знают о временной отмене этих маршрутов. Тем временем, мы рассказывали, что указанные трамваи не будут курсировать до 1 августа 2025 года.

Также в ЦРТС рассказали, что на маршруте №18 с сегодняшнего дня увеличено количество вагонов. Правда, данный трамвай не доезжает до площади Лядова. В настоящее время он курсирует от трамвайного депо №1 в мкр Лапшиха до Черного пруда и обратно.