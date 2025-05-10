Нижегородские трамваи №2 и №27 не будут ходить до 1 августа Общество

Фото: Кира Мишина

Новые изменения вносятся в работу трамвайных маршрутов из-за продолжающейся реконструкции трамвайных сетей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ЦРТС.

Так, с 16 мая по 1 августа будет полностью приостановлено движение трамваев №2 и №27 из-за строительно-монтажных работ на узле Кулибина, где идет масштабное обновление трамвайных сетей.

Для компенсации отмененных маршрутов будет увеличено количество вагонов (до 7) на трамвайной линии №18.

Ранее сообщалось, что движение по улице Октябрьской будет ограничено в течение трех месяцев из-за работ по возведению монолитных участков трамвайных путей.