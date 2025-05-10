Нижегородские трамваи №2 и №27 не будут ходить до 1 августа

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Новые изменения вносятся в работу трамвайных маршрутов из-за продолжающейся реконструкции трамвайных сетей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ЦРТС.
Так, с 16 мая по 1 августа будет полностью приостановлено движение трамваев №2 и №27 из-за строительно-монтажных работ на узле Кулибина, где идет масштабное обновление трамвайных сетей.
Для компенсации отмененных маршрутов будет увеличено количество вагонов (до 7) на трамвайной линии №18.
Ранее сообщалось, что движение по улице Октябрьской будет ограничено в течение трех месяцев из-за работ по возведению монолитных участков трамвайных путей.
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