Трамвай №19 возвращается на улицу Бекетова с 16 мая Общество

Фото: Кира Мишина

Движение трамвайного маршрута № 19 возобновляется с 16 мая. Об этом сообщает ЦРТС.

Это связано с окончанием строительных и монтажных работ на улице Бекетова.

Трамваи вновь начнут курсировать по привычному направлению: "Трамвайное депо № 1 – улица Бекетова – Мыза". Обратно - по той же схеме.

На линии планируется задействовать 6 трамвайных вагонов. Движение восстановят в полном объеме.

Ранее сообщалось, что трамваи №2 и №27 не будут ходить 16 мая по 1 августа из-за ремонтных работ на узле Кулибина.