Конфликт нижегородской блогерши и хозяйки салона обсудили на шоу "Пусть говорят"

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Разбирательства хозяйки нижегородского салона красоты и местной блогерши дошли до федерального телевидения. Разгоревшийся недавно скандал обсудили в студии программы "Пусть говорят" (16+) на Первом канале, выпуск вышел 14 мая.
В марте этого года бьюти-блогерша Марина, которая проверяет качество оказываемых в салонах услуг под видом обычной клиентки, пришла на процедуру смарт-педикюра в очередное заведение. В процессе услуги девушка заметила нарушения и даже усомнилась в квалификации мастера. Вспыхнул конфликт.
Администратор позвонила хозяйке салона Анастасии ("Миссис Гран-при Нижний Новгород 2022"), которая на тот момент находилась за границей с семьей. Владелица потребовала от Марины прекратить видеосъемку, удалить уже записанный материал и покинуть помещение. Однако блогер отказалась выполнять эти требования и продолжила фиксировать происходящее.
В ситуацию вмешался муж Анастасии. По словам Марины, он позвонил ей и пригрозил "выдернуть ноги", если она не уйдёт в течение пяти минут. После угроз бьюти-блогерша вызвала полицию и, по словам владелицы, довела беременную администратора до истерики.
Как рассказала Анастасия, блогерша до этого посетила уже несколько салонов и в каждом устроила скандал. Якобы теперь все нижегородские салоны красоты опасаются "проверки" Марины. Анастасия к приходу Марины готовилась заранее. Но, когда бьюти-блогерша все-таки посетила салон, персонал Марину не узнал, а никого из руководства на месте не было.
Анастасия, вернувшись с отдыха, обратилась в Следственный комитет, так как начала получать угрозы от неизвестных. Дело на контроль взял Бастрыкин. Обе девушки заявляют, что опасаются за свою безопасность.
Разбирательства получили и общественную огласку, и девушки стали героинями программы "Пусть говорят".
В качестве приглашенного эксперта в выпуске принял участие ответственный секретарь Общественного Совета при Управлении МВД России по Нижнему Новгороду Олег Пикунов. Он посоветовал бьюти-блогеру Марине изменить формат своих выпусков, чтобы они приносили пользу зрителям и не провоцировали скандалы в будущем.
В рамках эфира девушки к мирному урегулированию конфликта не пришли и сейчас готовятся к судебным разбирательствам.
Ранее сообщалось, что 19-летняя блогерша из Ветлужского района избивает людей и выкладывает видео в свой телеграм-канал.
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