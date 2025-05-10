Падение рабочего на стройке Ледового дворца привело к проверке Роструда Происшествия

В Канавинском районе Нижнего Новгорода ведется расследование несчастного случая, произошедшего на строительной площадке.

Инцидент произошел 5 мая 2025 года примерно в 9:30 утра на объекте "Универсальный строительный комплекс с искусственным льдом" (Ледовый дворец на Стрелке. - Прим. ред.). 24-летний разнорабочий, трудившийся в компании "КСК Строй", сорвался с высоты около трех метров.

В результате падения мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где у него диагностировали множественные переломы. Состояние пострадавшего квалифицировано как тяжелое.

Несмотря на требования законодательства, работодатель не сообщил о несчастном случае в установленные сроки. Это рассматривается как нарушение статьи 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

По словам главного государственного инспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, Гострудинспекция начала официальное расследование.

Ранее сообщалось, что строительство Ледового дворца на Стрелке может завершиться в августе 2025 года.