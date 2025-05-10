Благоустройство у Ледового дворца на Стрелке выполнено более чем на 50%

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Благоустройство территории вокруг будущего ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде выполнено более чем наполовину. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Сейчас на прилегающей площадке продолжается укладка асфальтобетона, брусчатки и бордюрного камня. Параллельно ведутся фасадные работы, возводятся внутренние стены и перегородки, монтируются лифты и инженерные системы.

На основной арене идет отделка помещений, установка ограждений и окраска трибун. Также специалисты занимаются монтажом кресел. Внутренние и внутриплощадочные инженерные сети находятся на финальной стадии устройства.

По словам гендиректора корпорации Игоря Ищенко, строительные темпы на объекте продолжают расти, что позволяет параллельно выполнять большой объем задач. В настоящее время на стройке задействовано порядка двух тысяч рабочих и 47 единиц техники.

Напомним, ледовый дворец будет включать в себя основную арену на 12 тысяч зрителей, две тренировочные площадки с трибунами на 250 мест, универсальный спортивный зал и зал для акробатики. Строительство начато в 2022 году. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО "Ледовый дворец", дочерней структурой АО "Корпорация развития Нижегородской области".