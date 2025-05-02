Опубликованы фото фасада нового Ледового дворца на Стрелке

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Строители занялись фасадом Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде. Институт развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО) поделился фотографиями со стройплощадки.
За стеной строительных лесов уже виднеются первые части большой "картины", которую придумала команда Института. С помощью перфорации по металлу на фасаде будет показана раскадровка движения хоккеистов в большой ледовой баталии.
Напомним, что возведение ледовой арены вместимостью 12 тысяч человек ведется с 2022 года. В декабре 2024-го состоялась презентация фасада будущего дворца. Его разработали специалисты ИРГСНО по заказу Корпорации развития региона и облправительства. Позже был обнародован проект раздевалки для ХК "Торпедо".
Сообщалось, что Ледовый дворец может быть сдан в эксплуатацию уже в августе 2025 года.
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