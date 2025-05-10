ННГАСУ начал обучать нейросеть знаниями в сфере строительства и ЖКХ Наука

Фото: пресс-служба ННГАСУ

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет стал первым учебным заведением в России, где специалисты начали обучать искусственный интеллект профессиональным знаниям в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе ННГАСУ.

Сотрудники университета приступили к внедрению отраслевой экспертизы в нейросетевую модель GigaChat, наделяя её знаниями по ключевым инженерным дисциплинам.

Всего искусственный интеллект должен освоить 28 профильных предметов. В их числе — "Механика", "Строительные материалы и изделия", "Архитектура жилых, общественных и промышленных зданий", "Проектирование зданий и сооружений", "Строительные конструкции", "Информационное моделирование в строительстве" и другие курсы, входящие в ядро высших образовательных программ по строительному направлению и ЖКХ.

Также ИИ будет обучен навыкам в области управления инвестиционно-строительными проектами и работы с недвижимостью.

По словам ректора ННГАСУ Дмитрия Щеголева, в процессе обучения предусмотрено тестирование нейросети. Оно пройдет в три этапа: проверка по закрытым вопросам (MMLU), генеративные задания с участием преподавателей университета (Long Answer), а также ответы на открытые вопросы (RuBQ) по каждой из дисциплин.

Финальным этапом станет выпускной квалификационный экзамен, который нейросеть должна пройти до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что ННГУ запускает подготовку демографов нового поколения.