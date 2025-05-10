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Общество

Школьники добились включения натурального йогурта в меню нижегородских столовых

16 мая 2025 12:44  [102] Общество
Школьники добились включения натурального йогурта в меню нижегородских столовых

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

По просьбам учеников в меню муниципальных школ Нижнего Новгорода добавили натуральный йогурт, произведённый на городской "Молочной кухне". Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

По его словам, дети начали оставлять свои пожелания через специальные QR-коды, размещённые в школах. Одним из самых популярных запросов стало добавление йогурта в рацион.

"Прислушались к детям — сделали. Теперь в школьном меню регулярно будут йогурты с малиной и персиком от "Молочной кухни". Также остаётся "Биолакт". Все продукты с натуральным составом", — написал Шалабаев.

На предприятии пояснили, что йогурт безопасен и полезен как для детей, так и для взрослых. Он производится из пастеризованного молока с добавлением закваски и натурального плодово-ягодного наполнителя.

В составе — витамины B, A, C, PP, а также микроэлементы: калий, кальций, железо, фосфор, йод, фтор и другие. Такой продукт благоприятно влияет на пищеварение, укрепляет иммунитет и хорошо насыщает.

Массовая доля жира в йогурте — 2,8%, срок годности всего 5 суток, что свидетельствует об отсутствии консервантов. Перед употреблением напиток рекомендуется взбалтывать. Тогда он становится питьевым.

По словам специалистов, включение йогурта в школьное питание — это не только вклад в здоровье детей, но и способ сформировать у них полезные пищевые привычки.

Напомним, производство малинового и персикового йогурта для детей "Молочная кухня" запустила в прошлом году. 

Кроме йогуртов, на предприятии выпускаются молочно-сывороточный напиток, сыр "По-Адыгейски" и полутвёрдый сыр "Качотта"

Также сообщалось, что в апреле 2025 года "Молочная кухня" в Нижнем Новгороде начала торговать сливочным маслом. 

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Теги:
Молочная кухня школьники
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