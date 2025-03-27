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Общество

"Молочная кухня" в Нижнем Новгороде начала торговать сливочным маслом

08 апреля 2025 15:26  [98] Общество
Сливочное масло начала продавать нижегородская Молочная кухня

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в ассортименте муниципального учреждения "Молочная кухня" появилось сливочное масло, произведенное по индивидуальному заказу на фермерском предприятии из Шарангского района. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своих социальных сетях.

По его словам, процесс подготовки к введению нового продукта был непростым. Поставщиков подбирали тщательно, уделяя особое внимание качеству сырья. Команда проводила дегустации и контролировала все этапы. А поскольку масло производится по индивидуальному заказу, оно всегда поступает на прилавки свежим. В настоящее время продукт доступен в большинстве раздатков "Молочной кухни".

Отметим, ранее в ассортименте "Молочной кухни" появились сыры "по-адыгейски" и "качотта", фруктовый напиток на основе молочной сыворотки и мясные котлеты.

В департаменте социальной политики напомнили, что дети раннего возраста имеют право на получение натуральной кисломолочной продукции. Для одних категорий она предоставляется бесплатно как мера социальной поддержки, для других — приобретается за счёт родителей.

Ранее сообщалось, что ученики из Брянска, Курска и Белгорода будут питаться в школах Нижнего Новгорода бесплатно. 

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