Нижегородские медики показали легкие онкобольного с 50-летним стажем курения Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

У жителя Нижнего Новгорода, курившего по пачке сигарет ежедневно на протяжении 50 лет, врачи обнаружили бессимптомный рак легкого. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

Известно, что мужчина обратился в поликлинику №4 Канавинского района с жалобой на длительную осиплость голоса. В рамках диспансерного обследования ему была выполнена флюорография, по результатам которой врачи заподозрили наличие новообразования в легочной ткани.

Для уточнения диагноза пациенту провели компьютерную томографию, которая подтвердила наличие опухоли.

В настоящее время мужчина проходит лечение в Нижегородском онкологическом центре.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском онкологическом центре провели операцию по удалению злокачественной опухоли мужчине с бессимптомным раком желудка.