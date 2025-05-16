Нижегородские медики показали легкие онкобольного с 50-летним стажем курения

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У жителя Нижнего Новгорода, курившего по пачке сигарет ежедневно на протяжении 50 лет, врачи обнаружили бессимптомный рак легкого. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".
Известно, что мужчина обратился в поликлинику №4 Канавинского района с жалобой на длительную осиплость голоса. В рамках диспансерного обследования ему была выполнена флюорография, по результатам которой врачи заподозрили наличие новообразования в легочной ткани.
Для уточнения диагноза пациенту провели компьютерную томографию, которая подтвердила наличие опухоли.
В настоящее время мужчина проходит лечение в Нижегородском онкологическом центре.
Ранее сообщалось, что в Нижегородском онкологическом центре провели операцию по удалению злокачественной опухоли мужчине с бессимптомным раком желудка.
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