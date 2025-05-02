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Общество

Нижегородская область потратила более 42 млн рублей на лекарства в 2024 году

07 мая 2025 19:29  [76] Общество
Нижегородская область потратила более 42 млн на лекарств в 2024 году

Государственное предприятие "Нижегородская областная фармация" возглавило топ крупнейших госзаказчиков в сфере закупок лекарственных средств в 2024 году. Об этом сообщает главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале со ссылкой на "Курсор маркетинг".

Общий объем закупок предприятия в 2024 году составил 42 328,5 млн рублей, что вывело Нижегородскую область на первое место в стране. За ней следуют Красноярский край и Калужская область.

Наиболее востребованными препаратами, приобретаемыми за счет средств федерального и региональных бюджетов, остаются противоопухолевые и радиофармацевтические средства.

Также высок спрос на медикаменты для лечения сахарного диабета, антикоагулянты и иммунодепрессанты.

Среди поставщиков, обеспечивающих поставки препаратов, лидируют компании "Р-фарм", "Ирвин", "Фармментал групп" и "Фармстандарт".

Ранее сообщалось, что лекарства от сахарного диабета и туберкулеза подорожали в полтора раза в нижегородских аптеках. 

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Теги:
больницы лекарства Медицина и здоровье
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