Нижегородская область потратила более 42 млн рублей на лекарства в 2024 году

Государственное предприятие "Нижегородская областная фармация" возглавило топ крупнейших госзаказчиков в сфере закупок лекарственных средств в 2024 году. Об этом сообщает главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале со ссылкой на "Курсор маркетинг".
Общий объем закупок предприятия в 2024 году составил 42 328,5 млн рублей, что вывело Нижегородскую область на первое место в стране. За ней следуют Красноярский край и Калужская область.
Наиболее востребованными препаратами, приобретаемыми за счет средств федерального и региональных бюджетов, остаются противоопухолевые и радиофармацевтические средства.
Также высок спрос на медикаменты для лечения сахарного диабета, антикоагулянты и иммунодепрессанты.
Среди поставщиков, обеспечивающих поставки препаратов, лидируют компании "Р-фарм", "Ирвин", "Фармментал групп" и "Фармстандарт".
Ранее сообщалось, что лекарства от сахарного диабета и туберкулеза подорожали в полтора раза в нижегородских аптеках.
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