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Общество

Судьба 20-летнего долгостроя на Ошарской пока не определена

16 мая 2025 14:30  [104] Общество
Судьба 20-летнего долгостроя на Ошарской пока не определена

Власти пока не приняли решения о судьбе 20-летнего долгостроя на улице Ошарской,98. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области 

Известно, что ведомству необходимо сначала собрать нужную информацию об объекте. Только после этого будет обсуждаться какое-либо решение.  

Напомним, строительство жилого комплекса началось еще в 2004 году, затем было приостановлено в 2009 году, а в 2015 году был признан банкротом.

Обманутые дольщики создали некоммерческое партнерство "Дольщики Ошары", которое приняло на себя все права и обязанности по достройке. Региональное правительство также подключилось к проблеме, выделив из бюджета почти 500 млн рублей. В итоге в 2018 году строительство объекта возобновилось. Удалось завершить работы только над первым корпусом дома, еще два подъезда стоят заброшенными рядом с жилой частью.

Ранее сообщалось, что на достройку жилого комплекса "Воскресенская слобода" выделят 550,3 млн рублей. 

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Теги:
Долгострои Строительство
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