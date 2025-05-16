Судьба 20-летнего долгостроя на Ошарской пока не определена Общество

Власти пока не приняли решения о судьбе 20-летнего долгостроя на улице Ошарской,98. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области

Известно, что ведомству необходимо сначала собрать нужную информацию об объекте. Только после этого будет обсуждаться какое-либо решение.

Напомним, строительство жилого комплекса началось еще в 2004 году, затем было приостановлено в 2009 году, а в 2015 году был признан банкротом.

Обманутые дольщики создали некоммерческое партнерство "Дольщики Ошары", которое приняло на себя все права и обязанности по достройке. Региональное правительство также подключилось к проблеме, выделив из бюджета почти 500 млн рублей. В итоге в 2018 году строительство объекта возобновилось. Удалось завершить работы только над первым корпусом дома, еще два подъезда стоят заброшенными рядом с жилой частью.

Ранее сообщалось, что на достройку жилого комплекса "Воскресенская слобода" выделят 550,3 млн рублей.