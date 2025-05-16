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Общество

Первый этап ремонта путепровода у Мызинского моста планируют закончить к июлю

16 мая 2025 15:35  [119] Общество
Первый этап ремонта путепровода у Мызинского моста планируют закончить к июлю

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Первый этап ремонта Мызинского моста завершен на 70%, сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода.

Глава муниципалитета Юрий Шалабаев ознакомился с ходом капитального ремонта путепровода у Мызинского моста. Он отметил, что объекту почти 50 лет, и за всё это время он ни разу не проходил масштабной реконструкции. Сейчас полностью обновляется конструктив: опоры, подушка, основание. 

Как сообщил замгендиректора "ГУММиД" Илья Беба, первый этап работ завершен на 70%. Всего ремонт разделен на три этапа, чтобы не перекрывать движение полностью.

Он подчеркнул, что впервые с момента постройки заменены балки пролетного строения. Кроме того, обновлены опорные части, выполнена укладка плиты. Сейчас идет подготовка к устройству гидроизоляции. Затем будет выравнивающий слой, монолитный борт, установка новых перил и мачт освещения, а также укладка асфальтобетона. Планируется в конце июня — начале июля открыть движение по двум полосам первого этапа и приступить ко второму. 

Во время инспекции мэру также доложили о ходе работ на проспекте Ленина, который проходит рядом с путепроводом. В прошлом году здесь отремонтировали участок от здания железной дороги до районной администрации — протяженностью 2,5 км.

"В этом году продолжаем — от администрации до улицы Новикова-Прибоя, это ещё полтора километра. Участок сложный, с высокой нагрузкой. Ранее здесь наблюдались колейность и ямы. Сейчас применяем битумные вяжущие материалы по классификации PG, адаптированные под наш климат и интенсивность движения. Это позволит значительно повысить износостойкость покрытия", — сказал мэр.

Шалабаев добавил, что завершается двухлетний ремонт на проспекте Гагарина — выполнено 90%, остались тротуары и благоустройство. С опережением графика идёт обновление на улице Кузбасской. В прошлом году рядом завершили капитальный ремонт путепровода на 4-м км Московского шоссе. По его словам, всего в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в этом году в городе ремонтируется порядка 18 км дорог.

Ране сообщалось, что Мызинский путепровод в Нижнем Новгороде хотят отремонтировать досрочно.

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Теги:
Мызинский мост Ремонтные работы
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