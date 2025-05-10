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Общество

Канавинский мост начнут ремонтировать с 19 мая

13 мая 2025 13:49  [132] Общество
Канавинский мост начнут ремонтировать с 19 мая

Ремонтные работы на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде стартуют 19 мая. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском дептрансе. 

Согласно предоставленной информации, контракт на выполнение ремонта стоимостью 37 млн рублей заключили с ООО "Мостсервис". Подрядчику предстоит привести в нормативный вид парапетное ограждение проезжей части с обеих сторон, устранить дефекты консолей переправы и переложить электрические кабели. Вдобавок ко всему, в рамках контракта надлежит отремонтировать подпорную стенку со стороны Черниговской улицы. 

Управиться с данным фронтом работ необходимо до декабря текущего года. 

В профильном департаменте уточнили, что движение на мосту будет ограничиваться лишь во время ремонта ограждения, да и то лишь частично в крайних полосах. 

Ранее сообщалось, что ремонт Канавинского моста будут вести по двум контрактам.

Напомним, что в Нижегородской области 43 моста признаны аварийными. 

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Теги:
Канавинский мост Ремонтные работы
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