Канавинский мост начнут ремонтировать с 19 мая

Ремонтные работы на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде стартуют 19 мая. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском дептрансе.
Согласно предоставленной информации, контракт на выполнение ремонта стоимостью 37 млн рублей заключили с ООО "Мостсервис". Подрядчику предстоит привести в нормативный вид парапетное ограждение проезжей части с обеих сторон, устранить дефекты консолей переправы и переложить электрические кабели. Вдобавок ко всему, в рамках контракта надлежит отремонтировать подпорную стенку со стороны Черниговской улицы.
Управиться с данным фронтом работ необходимо до декабря текущего года.
В профильном департаменте уточнили, что движение на мосту будет ограничиваться лишь во время ремонта ограждения, да и то лишь частично в крайних полосах.
Ранее сообщалось, что ремонт Канавинского моста будут вести по двум контрактам.
Напомним, что в Нижегородской области 43 моста признаны аварийными.
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