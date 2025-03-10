Ягодный сезон стартовал в Нижегородской области

О начале ягодного сезона в регионе стало известно 18 марта. Один из участников сообщества "Грибы и Ягоды НН Нижегородский форум грибников" во "ВКонтакте" разместил фотографии озимой клюквы, которую ему удалось собрать.
"Вчера в том районе был снег. Сегодня утром – 6 гр", - отметил житель региона.
Напомним, Роспотребнадзор предупредил нижегородцев о начале активности клещей в апреле.
Ранее сообщалось, с 20 марта стартовала выдача разрешений на добычу пернатой дичи в весенний сезон в Нижегородской области.
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