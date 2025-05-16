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Общество

Скоростные речные перевозки свяжут Нижний Новгород и Ярославль

16 мая 2025 16:26  [54] Общество
Скоростные речные перевозки свяжут Нижний Новгород и Ярославль

В рамках федеральной программы "Речные магистрали" планируется запуск субсидируемых скоростных маршрутов между Нижним Новгородом и Ярославлем. Проект нацелен на развитие внутреннего водного транспорта в стране.

О новом речном маршруте стало известно в ходе заседания Комиссии по вопросам развития скоростных пассажирских перевозок по внутренним водным путям под руководством министра транспорта России Романа Старовойта.

Инициатива по созданию сети речных маршрутов стартовала в прошлом году. Тогда были утверждены 12 направлений в Нижегородской области, Республике Татарстан и Чувашии. Также были выбраны операторы, которым выделили субсидии в размере 45,6 миллиона рублей.

В 2025 году Минтранс РФ планирует расширить географию перевозок. К уже существующим маршрутам добавится новое направление в Ярославскую область.

Как сообщил заместитель министра транспорта Александр Пошивай, в текущую навигацию по субсидируемым маршрутам планируется перевезти 52 тысячи пассажиров. На линии будут работать восемь судов на подводных крыльях — шесть уже действующих и два новых.

Ранее сообщалось, что первый рейс "Метеора" из Нижнего Новгорода в Ярославль намечен на конец мая. Также сообщалось, что водный маршрут запустили из Нижнего Новгорода в Марий Эл.

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Теги:
Общественный транспорт Речные перевозки Судоходство
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