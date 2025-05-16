Скоростные речные перевозки свяжут Нижний Новгород и Ярославль

В рамках федеральной программы "Речные магистрали" планируется запуск субсидируемых скоростных маршрутов между Нижним Новгородом и Ярославлем. Проект нацелен на развитие внутреннего водного транспорта в стране.
О новом речном маршруте стало известно в ходе заседания Комиссии по вопросам развития скоростных пассажирских перевозок по внутренним водным путям под руководством министра транспорта России Романа Старовойта.
Инициатива по созданию сети речных маршрутов стартовала в прошлом году. Тогда были утверждены 12 направлений в Нижегородской области, Республике Татарстан и Чувашии. Также были выбраны операторы, которым выделили субсидии в размере 45,6 миллиона рублей.
В 2025 году Минтранс РФ планирует расширить географию перевозок. К уже существующим маршрутам добавится новое направление в Ярославскую область.
Как сообщил заместитель министра транспорта Александр Пошивай, в текущую навигацию по субсидируемым маршрутам планируется перевезти 52 тысячи пассажиров. На линии будут работать восемь судов на подводных крыльях — шесть уже действующих и два новых.
Ранее сообщалось, что первый рейс "Метеора" из Нижнего Новгорода в Ярославль намечен на конец мая. Также сообщалось, что водный маршрут запустили из Нижнего Новгорода в Марий Эл.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+