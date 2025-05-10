"Метеоры" начнут курсировать между Нижним Новгородом и Чебоксарами в мае Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

"Метеор" начнет курсировать из Нижнего Новгорода в Чебоксары с 24 мая. Об этом сообщили в судоходной компании "Водолёт".

Рейс из Нижнего Новгорода будет отправляться в 6:40. Поездка между двумя городами по воде займет более 5 часов 20 минут. Предусмотрены короткие остановки в Васильсурске и Козьмодемьянске. В столицу Чувашии теплоход прибудет в 12:00.

В обратный путь из Чебоксар "Метеор" отправится в 14:30. В Нижний Новгород он прибудет в 19:50.

Ранее сообщалось, что первый рейс "Метеора" в Ярославль отправится из Нижнего Новгорода 27 мая.