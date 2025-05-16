Поэтапный ремонт Канавинского моста начнется в ночь на 19 мая Общество

В Нижнем Новгороде начинаются плановые ремонтные работы на Канавинском мосту. Обновление переправы будет вестись поэтапно и преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать влияние на трафик и работу общественного транспорта.

Как сообщили в городском дептрансе, подрядчик выйдет на объект в ночь на 19 мая. В первую очередь начнется фрезерование старого асфальта, после чего подрядная организация приступит к укладке нового покрытия.

Ремонт Канавинского моста охватывает два направления работ, реализуемых по отдельным контрактам. Первый контракт предусматривает восстановление дорожного полотна. Второй охватывает более широкий спектр задач: ремонт парапетного ограждения, устранение повреждений консолей, перекладка электрокоммуникаций и восстановление подпорной стены со стороны улицы Черниговской.

По словам заммэра Антона Максимова, состояние моста после зимы значительно ухудшилось. Частые перепады температур привели к появлению колейности и разрушению покрытия вплоть до плиты. Поэтому, подчеркнул он, откладывать ремонт было нельзя.

"Начинаем уже в эти выходные с фрезерования проезжей части моста. Будем работать в ночное время: фрезеруем и сразу укладываем. На этот период будет действовать частичное ограничение транспорта: подрядчик приступит к работам на трех полосах в сторону Заречной части города. Если погодные условия будут неблагоприятные, например, дождь, то работы будут перенесены на следующие дни", — пояснил Максимов.

Дополнительно он отметил, что на следующей неделе начнется восстановление подпорной стены. Эти работы запланированы на дневные часы, но на движение транспорта не повлияют.

Ранее сообщалось, что нижегородская мэрия обещает закончить первый этап путепровода у Мызинского моста до июля.