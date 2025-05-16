Туалет демонтировали на набережной Федоровского. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации города, причиной стали технический износ конструкции и невозможность ее эффективной эксплуатации без подключения к водопроводу и канализации.
Кроме того, автономная система оказалась непрактичной в условиях высокого потока посетителей. Туалет приходилось закрывать на обслуживание всего через несколько часов.
Планируется, что месте демонтированного модуля будет установлен новый туалет. По данным АО "Нижегородский водоканал", в настоящее время ведётся подготовка проектно-сметной документации для проведения необходимых инженерных работ.
В мэрии добавили, что на набережной Федоровского работает другой туалет.
Раннее сообщалось, что двое пьяных мужчин вырвали дверь уличного туалета на Рождественской.
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