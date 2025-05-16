Георгиевская лента
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
17 мая 2025 18:26  [77] Заброшенное здание превратили в гостиницу и музей в Чкаловске
17 мая 2025 18:15  [97] Туалет демонтировали на набережной Федоровского
17 мая 2025 18:02  [92] Народный артист Бурляев подарит нижегородским кадетам коллекцию из 100 фильмов
17 мая 2025 17:12  [128] Продолжить восстановление объектов в Пурехе и Чкаловске поручил Глеб Никитин
17 мая 2025 16:36  [129] Нижегородские школьники помогли создать декорации для мультфильма о Китеж-граде
17 мая 2025 10:27  [300] Исторические короны возвращают на башни Нижегородской ярмарки
17 мая 2025 09:09  [235] Более 230 нижегородских культурных проектов получили грантовую поддержку ПФКИ
17 мая 2025 08:00  [307] "Невидимый" памятник архитектуры XIX века исследуют в центре Нижнего Новгорода
16 мая 2025 17:28  [325] Бесплатный шаттл доставит нижегородцев до "Щелоковского хутора" в "Ночь музеев"
16 мая 2025 14:45  [407] Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Культура и отдых

Туалет демонтировали на набережной Федоровского

17 мая 2025 18:15  [97] Культура и отдых
Туалет демонтировали на набережной Федоровского

Туалет демонтировали на набережной Федоровского. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации города, причиной стали технический износ конструкции и невозможность ее эффективной эксплуатации без подключения к водопроводу и канализации.

Кроме того, автономная система оказалась непрактичной в условиях высокого потока посетителей. Туалет приходилось закрывать на обслуживание всего через несколько часов.

Планируется, что месте демонтированного модуля будет установлен новый туалет. По данным АО "Нижегородский водоканал", в настоящее время ведётся подготовка проектно-сметной документации для проведения необходимых инженерных работ.

В мэрии добавили, что на набережной Федоровского работает другой туалет.

Раннее сообщалось, что двое пьяных мужчин вырвали дверь уличного туалета на Рождественской.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородский район Туризм
Поделиться:
Новости по теме
14 марта 2025 11:47  [708] В центре Нижнего Новгорода установили два новых общественных туалета
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных