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Экономика

Депутат Госдумы Чернышов попросил Минэк ввести госрегулирование цен на картофель

01 апреля 2025 12:23  [75] Экономика

В Государственной Думе предложили ввести государственное регулирование цен на картофель. С начала текущего года стоимость этого корнеплода возросла на 24%, а за 2024 год — на 92%. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к Министерству экономического развития с просьбой разработать меры по стабилизации цен.

В беседе с телеканалом "360" зампред подчеркнул, что картофель является социально значимым продуктом, который играет важную роль в рационе многих семей, особенно тех, кто испытывает финансовые трудности.

По словам Чернышова, картофель фактически стал вторым хлебом для многих людей. Рост цен на этот продукт почти в два раза за прошлый год и на 24% в текущем году существенно повлиял на бюджеты семей. Депутат считает, что до тех пор, пока не удастся стабилизировать стоимость продуктов первой необходимости, необходимо временно ограничить её повышение.

Чернышов также предложил создать линейку товаров первой необходимости с фиксированными ценами. В первую очередь речь идёт о хлебе, молоке и яйцах — продуктах, которые составляют основу семейного рациона.

Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов высказал мнение, что необходимо не только регулировать цены, но и анализировать причины их роста, оказывать поддержку производителям и обеспечивать достаточное присутствие таких продуктов, как картофель, на рынке.

Он указал, что картофель является популярным и важным продуктом, и государство должно не только контролировать цены, но и активно участвовать в регулировании производства. Анфиногенов подчеркнул, что принятие закона о регулировании цен недостаточно, и Минсельхоз должен активно взаимодействовать с производителями и поставщиками картофеля.

Эксперт также отметил, что в ближайшей перспективе снижения цен на картофель не предвидится, поскольку он не является товаром, который обычно дешевеет.

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Теги:
Продовольствие Цены
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