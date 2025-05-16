Дожди и прохлада сменят солнечную погоду в Нижнем Новгороде

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Предстоящая неделя в Нижнем Новгороде обещает быть прохладной и дождливой. Согласно прогнозу сервиса "Яндекс.Погода", нижегородцам стоит подготовиться к переменчивым погодным условиям.
В понедельник, 19 мая, термометры покажут до +19 градусов днем и около +12 ночью. В течение всего дня ожидаются осадки, небо будет затянуто плотными облаками. Ветер подует с юго-запада.
Во вторник, 20 мая, температура понизится: днем будет до +15, ночью не выше +11 градусов. Ветер усилится до 6 м/с и сменит направление на западное. Дождливая погода сохранится.
В среду, 21 мая, прогнозируется до +17 градусов в дневные часы и +11 ночью. Утром возможны осадки, а солнце, по словам синоптиков, в этот день не покажется.
В четверг, 22 мая, температура поднимется до +18 градусов, а ночью опустится до +10. Днем возможен кратковременный дождь, а ветер сменится на северо-западный.
В пятницу, 23 мая, станет заметно теплее — до +21 градуса. Осадки прекратятся, утром выглянет солнце, однако во второй половине дня вновь будет пасмурно.
Выходные 24 и 25 мая порадуют нижегородцев умеренным теплом — прогнозируется +20 градусов. В субботу осадков не ожидается, а в воскресенье возможен небольшой дождь.
Ранее нижегородцам рассказали о том, какая погода ожидается в июне.
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