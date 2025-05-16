Дожди и прохлада сменят солнечную погоду в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

Предстоящая неделя в Нижнем Новгороде обещает быть прохладной и дождливой. Согласно прогнозу сервиса "Яндекс.Погода", нижегородцам стоит подготовиться к переменчивым погодным условиям.

В понедельник, 19 мая, термометры покажут до +19 градусов днем и около +12 ночью. В течение всего дня ожидаются осадки, небо будет затянуто плотными облаками. Ветер подует с юго-запада.

Во вторник, 20 мая, температура понизится: днем будет до +15, ночью не выше +11 градусов. Ветер усилится до 6 м/с и сменит направление на западное. Дождливая погода сохранится.

В среду, 21 мая, прогнозируется до +17 градусов в дневные часы и +11 ночью. Утром возможны осадки, а солнце, по словам синоптиков, в этот день не покажется.

В четверг, 22 мая, температура поднимется до +18 градусов, а ночью опустится до +10. Днем возможен кратковременный дождь, а ветер сменится на северо-западный.

В пятницу, 23 мая, станет заметно теплее — до +21 градуса. Осадки прекратятся, утром выглянет солнце, однако во второй половине дня вновь будет пасмурно.

Выходные 24 и 25 мая порадуют нижегородцев умеренным теплом — прогнозируется +20 градусов. В субботу осадков не ожидается, а в воскресенье возможен небольшой дождь.

Ранее нижегородцам рассказали о том, какая погода ожидается в июне.