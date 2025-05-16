Заводской склад загорелся в поселке Железнодорожный под Нижним Новгородом Происшествия

В поселке Железнодорожный, входящем в состав города Бор Нижегородской области, вспыхнул пожар на территории промышленного предприятия.

По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС России по региону, возгорание произошло на складе, где хранились рулоны пленки, используемой для склеивания автомобильных лобовых стекол.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 11:50 по местному времени 18 мая. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые в настоящее время продолжают борьбу с огнем.

Точная площадь возгорания пока не установлена. Специалисты также выясняют причины, приведшие к пожару.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что из-за неисправной электропроводки в Воскресенском районе на пожаре погиб мужчина.