Заводской склад загорелся в поселке Железнодорожный под Нижним Новгородом

В поселке Железнодорожный, входящем в состав города Бор Нижегородской области, вспыхнул пожар на территории промышленного предприятия.
По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС России по региону, возгорание произошло на складе, где хранились рулоны пленки, используемой для склеивания автомобильных лобовых стекол.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 11:50 по местному времени 18 мая. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые в настоящее время продолжают борьбу с огнем.
Точная площадь возгорания пока не установлена. Специалисты также выясняют причины, приведшие к пожару.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что из-за неисправной электропроводки в Воскресенском районе на пожаре погиб мужчина.
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