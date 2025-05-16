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Экономика

PHP-программисты в Нижнем Новгороде зарабатывают до 410 тысяч рублей в месяц

18 мая 2025 13:54  [96] Экономика
PHP-программисты в Нижнем Новгороде зарабатывают до 410 тысяч рублей в месяц

Сервис SuperJob провёл исследование зарплатных ожиданий и предложений работодателей по вакансии "Программист PHP" в IT-компаниях. Аналитика охватывает май 2025 года и включает данные по крупнейшим городам России, в том числе, Москве, Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду.

Максимальный уровень дохода PHP-разработчиков в столице достигает 550 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге потолок зарплат составляет 460 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде самые высокооплачиваемые специалисты могут рассчитывать на вознаграждение до 410 тысяч рублей.

На нижегородском рынке труда начинающим программистам со знанием основ баз данных, принципов ООП, HTML, CSS, JavaScript, XML и английского языка на уровне чтения технической документации, а также опытом работы на PHP от полугода, предлагают зарплату от 90 до 120 тысяч рублей.

Кандидаты с более уверенными компетенциями — знанием методов защиты информации, опытом работы в Linux/Unix-среде, владением системами контроля версий и разработки веб-приложений, а также стажем от одного года — могут рассчитывать на доход от 120 до 150 тысяч рублей. Работодатели также могут ожидать понимание командной разработки.

Специалисты с продвинутыми навыками — уверенным владением PHP 7 и 8, знанием английского на разговорном уровне, принципов SOLID, DRY, GRASP, умением работать с серверной частью, проводить тестирование и рефакторинг, использовать фреймворки Laravel, Symfony, Yii2, проектировать API и опытом от двух лет — получают от 150 до 270 тысяч рублей. Дополнительным преимуществом будет знание Node.js, JavaScript-фреймворков (Vue, React, Angular) и инструментов контейнеризации.

Наиболее высокие зарплаты — от 270 до 410 тысяч рублей — доступны разработчикам с опытом создания и поддержки высоконагруженных систем, построения микросервисной архитектуры, работы с Redis, RabbitMQ, Sphinx, Grafana и стажем от трёх лет. В числе возможных требований — управленческие навыки и опыт руководства командой.

Портрет типичного PHP-программиста в Нижнем Новгороде выглядит следующим образом: в 88% случаев это мужчина в возрасте около 39 лет. Почти три четверти соискателей имеют высшее образование. Средняя продолжительность работы на последнем месте — 4,6 года. При этом 43% кандидатов на момент размещения резюме не были трудоустроены, а 40% готовы рассматривать переезд.

Ранее сообщалось, что уровень зарплаты в сфере страхования в Нижегородской области увеличился на 37,6 тысячи и сейчас составляет около 82 тысяч рублей.

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Теги:
IT-специалисты Зарплата
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