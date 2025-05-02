Корпус школы №123 в Нижнем Новгороде капитально отремонтируют Общество

Второй корпус школы №123 в Нижнем Новгороде капитально отремонтируют. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступает главное управление по капитальному строительству.

Речь идет о помещении, расположенном на улице Гвоздильной, 9. Оно было построено в 1937 году. Здание двухэтажное, его площадь более 2,2 тысячи кв. метров. Наружные и несущие стены – кирпичные, а перекрытия деревянные (деревянные балки, деревянный настил). Подрядчик, в частности, должен будет разобрать последние и выстроить новые.

Все работы должны быть завершены к ноябрю 2026 года. Начальная стоимость контракта 132,5 млн рублей. Финансироваться он будет за счет средств городского бюджета, в том числе субсидий из Федерального и областного бюджетов.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы будут проведены в рамках федерального проекта "Школы мечты". В Нижегородской области он стартовал в сентябре 2023 года. Первыми участниками проекта стали три школы: Возрожденская школа в Княгининском округе, школа №2 в Городце и школа №10 в Арзамасе. В 2024 году к ним присоединились ещё три учебных заведения, для которых были разработаны обновлённые концепции модернизации.