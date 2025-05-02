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Общество

Корпус школы №123 в Нижнем Новгороде капитально отремонтируют 

03 мая 2025 08:00  [231] Общество
Корпус школы №123 в Нижнем Новгороде капитально отремонтируют 

Второй корпус школы №123 в Нижнем Новгороде капитально отремонтируют. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

Заказчиком выступает главное управление по капитальному строительству. 

Речь идет о помещении, расположенном на улице Гвоздильной, 9. Оно было построено в 1937 году. Здание двухэтажное, его площадь более 2,2 тысячи кв. метров. Наружные и несущие стены – кирпичные, а перекрытия деревянные (деревянные балки, деревянный настил). Подрядчик, в частности, должен будет разобрать последние и выстроить новые. 

Все работы должны быть завершены к ноябрю 2026 года. Начальная стоимость контракта 132,5 млн рублей. Финансироваться он будет за счет средств городского бюджета, в том числе субсидий из Федерального и областного бюджетов. 

Ранее сообщалось, что ремонтные работы будут проведены в рамках федерального проекта "Школы мечты". В Нижегородской области он стартовал в сентябре 2023 года. Первыми участниками проекта стали три школы: Возрожденская школа в Княгининском округе, школа №2 в Городце и школа №10 в Арзамасе. В 2024 году к ним присоединились ещё три учебных заведения, для которых были разработаны обновлённые концепции модернизации.

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Теги:
капремонт Ремонтные работы Школы
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