Нижегородский депобр разъяснил, кто может не писать ВПР Общество

Всероссийские проверочные работы (ВПР) теперь являются обязательной частью учебного процесса для большинства российских школьников. Они проводятся с целью оценки уровня знаний учащихся в соответствии с федеральными образовательными стандартами и основными программами общего образования.

Как сообщили ИА "НТА-Приволжье" в департаменте образования города, с 1 сентября 2024 года сдача ВПР стала обязательной для всех учеников, за исключением учащихся 1-3, 9 и 11 классов, а также детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В случае с детьми с ОВЗ решение об участии в проверочных работах принимает школа совместно с родителями или законными представителями.

При этом каждая образовательная организация самостоятельно определяет порядок, сроки и формат проведения промежуточной аттестации. ВПР может использоваться как один из инструментов оценки успеваемости, однако школы вправе применять и другие формы контроля знаний.

Результаты промежуточной аттестации напрямую влияют на перевод ученика в следующий класс. В случае неудовлетворительных результатов возможно условное продвижение с последующим устранением академических задолженностей в установленные сроки.

Если ученик не ликвидирует задолженность, школа может принять решение о его оставлении на повторный курс, переводе на индивидуальный учебный план или адаптированную образовательную программу.

В ситуации, когда ученик пропустил ВПР по уважительной причине, а она является формой промежуточной аттестации, ему предоставляется возможность пройти испытание в резервный срок. Формат повторной аттестации определяется самой образовательной организацией.

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